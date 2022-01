Ubriaco dà in escandescenza, sarà espulso

E' stato arrestato un cittadino straniero, risultato irregolare, per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi in centro a Monfalcone, su intervento della Polizia Locale. Dopo una segnalazione per schiamazzi in via Sant’Ambrogio, gli agenti intervenuti sul posto hanno individuato un uomo in palese stato alterato e che si rifiutava di fornire le proprie generalità.

Accompagnato in Comando, ha continuato a non collaborare, dichiarando diverse identità, e si è mostrato violento verso gli agenti. Dopo le verifiche, l’uomo, di nazionalità senegalese, è risultato irregolare in Italia; a suo carico erano già stati avviati provvedimenti di espulsione da parte del Questore. L’uomo è stato, quindi, sottoposto ad arresto e accompagnato in carcere a Gorizia.

L’arresto è stato in seguito convalidato dal Giudice, che ha disposto il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, con il nulla osta per l’espulsione dallo Stato.

Il Sindaco Anna Maria Cisint ringrazia la Polizia locale "per la presenza costante sul territorio e per il lavoro quotidiano" e invita i cittadini a rivolgersi alle forze del'ordine "perché le segnalazioni sono fondamentali per la sicurezza di tutti i Monfalconesi".