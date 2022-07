Ubriaco danneggia auto e motorini in sosta, scatta la denuncia

I Carabinieri della Stazione di Trieste Scorcola, al termine di una prolungata attività investigativa, hanno denunciato un 22enne triestino, responsabile del danneggiamento di una quindicina tra auto e motocicli posteggiati in strada, nonché della vetrata di un palazzo.

Il raid notturno, che aveva suscitato notevole clamore, risale al 7 maggio quando, verso le 3, una persona in evidente stato di ebbrezza si era scagliata contro i mezzi in sosta tra via Barbariga, piazza tra i Rivi e via Udine. Poi, si era accanito, distruggendola, contro la vetrata del portone d’ingresso di un palazzo in via Barbariga.

Le indagini, grazie alle telecamere di sorveglianza della zona e a numerose testimonianze, hanno consentito ai militari d’identificare e denunciare alla locale Procura il 22enne come autore dei danneggiamenti. Sconosciute le motivazioni del gesto, probabilmente riconducibili a un abuso di sostanze alcoliche.