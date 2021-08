Ubriaco, dorme sul pianerottolo del condominio

Ieri sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità un triestino del 1991. In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche sanzionato per ubriachezza), è stato trovato da alcuni condomini mentre dormiva sul pianerottolo di uno stabile di via Costalunga.

Informata la sala operativa della Questura tramite il Numero Unico 112, sul posto si è recata una Volante e alla vista degli operatori ha iniziato a essere aggressivo e a inveire nei confronti degli agenti e dei condomini. Ricostruito l’accaduto, dopo le formalità di rito, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.

Denunciato sempre ieri dalla Volante perché inottemperante al provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Trieste un triestino del 1990, nato in Ucraina. È stato fermato e identificato nei pressi della stazione ferroviaria.