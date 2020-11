Ubriaco e senza mascherina, dà in escandescenza

Questa notte, verso l’una, la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un triestino di 25 anni. In palese stato di alterazione alcolica e senza mascherina (motivi per i quali è stato anche multato), ha ostacolato l’operato del personale di una Volante intervenuto in via Donizetti in seguito a una segnalazione di schiamazzi. Ricostruito l’episodio, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.

Ieri mattina, poi, la Volante ha sanzionato in piazza Goldoni un uomo senza mascherina e, infine, sempre ieri, in tarda mattinata, la Volante del Commissariato di Duino Aurisina ha indagato per danneggiamento una donna francese classe 1961. Senza apparenti motivi, ha tagliato gli pneumatici di un camper e di due auto in una piazzola di sosta in località San Giovanni di Duino. Il fatto è stato segnalato al 112 da alcuni passanti. La donna è stata denunciata anche per il possesso ingiustificato di un coltello, con il quale aveva manomesso le gomme.