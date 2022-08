Ubriaco e senza patente, carambola contro le auto in sosta

In un'afosa notte di agosto, aveva perso il controllo della sua auto, schiantandosi contro le vetture parcheggiate, causando numerosi danni. Per sua fortuna ne era uscito incolume, ma una volta soccorso si era scoperto che era ubriaco e, per giunta, che guidava senza patente.

Era rimasto così appiedato e con una denuncia a suo carico. Decide, così, di cambiare aria, emigrando in Spagna. Ma, dopo anni, voleva rientrare a casa. Nel tragitto di ritorno, però, incontra una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Aurisina, che lo controlla.

Su di lui incombe quell’ombra del passato: i militari scoprono che a carico dell’uomo, un cittadino rumeno di 51 anni, pende un mandato di cattura internazionale. E' ricercato dalla Romania perché deve scontare tre anni di reclusione per guida senza patente e sotto l’influenza dell’alcool. Così gli uomini dell'Arma, dopo aver proceduto al suo arresto, lo hanno associato al Coroneo in attesa dell’estradizione.