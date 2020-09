Ubriaco e violento, minaccia la moglie e i carabinieri

I Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Sacile hanno arrestato un uomo di 60 anni di Fontanafredda, incensurato, che nel corso della notte, sotto l'influsso di bevande alcoliche, ha minacciato più volte la compagna di 45 anni, mandando in frantumi il vetro della porta d'ingresso dell'abitazione dove vivono. Un primo intervento dei militari aveva riportato la situazione alla calma, allontanando il sessantenne.

Subito dopo, però, la donna ha chiamato di nuovo il 112 perché il compagno minacciava gesti autolesionistici se non fosse stato riaccolto in casa. All'arrivo dei militari dell'Arma si era già allontanato ma, poco dopo, è stato sorpreso alla guida del suo autocarro in via Buonarroti. Sottoposto all'alcoltest, era al volante con un tasso di 2,35 grammi litro.

A quel punto è scattato il sequestro del veicolo e l'uomo ha cominciato a minacciare di morte e a offendere ripetutamente i Carabinieri, in preda ai fumi dell'alcol. Brandiva inoltre una grossa roncola che normalmente si usa in agricoltura, prelevato nel cassone del mezzo. Così ha sfidato i militari che, alla fine, lo hanno immobilizzato e lo hanno arrestato. Questa mattina si è tenuto il processo per direttissima. L'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato rimesso in libertà.