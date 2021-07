Ubriaco e violento, prende a calci e pugni la Polizia Locale

La pattuglia del Nucleo interventi speciali della Polizia Locale di Trieste qualche giorno fa è stata inviata davanti all'ospedale di Cattinara per una persona a terra. Giunti sul posto gli operatori hanno trovato, riverso su un fianco, un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali, in grave stato di alterazione alcolica, tanto da convincere gli agenti della necessità di chiamare un'ambulanza.

L'uomo, invece, si è rimesso in piedi a fatica e, rifiutando decisamente il soccorso sanitario, ha preso di mira la pattuglia, che era lì per aiutarlo, inizialmente inveendo e sputando contro gli operatori e poi aggredendoli a calci e pugni. Il personale è riuscito a contenerlo e ad accompagnarlo, non senza difficoltà, alla caserma di via Revoltella.

I precedenti penali del 40enne andavano dalla rapina al furto, passando per le lesioni e la violazione di domicilio; era stato sanzionato più volte per violazioni ai Regolamenti comunali anti-degrado e destinatario di più ordini di allontanamento. Dopo le pratiche di rito è stato condotto alla Casa circondariale di via Coroneo in stato di arresto.