Questa notte, un triestino, E.B. di 33 anni, è stato sorpreso da una Volante a urinare in via Boccardi-angolo via Cadorna. Al giovane, in palese stato di alterazione alcolica, sono state notificate le sanzioni amministrative per ubriachezza e per la violazione dell’art. 27 del regolamento comunale per la lordura del suolo urbano mediante minzione.