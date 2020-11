Ubriaco, finisce fuori strada durante il coprifuoco

Perde il controllo della propria auto, a Dignano, e finisce fuori strada. È successo questa notte, durante l'orario del coprifuoco, a un uomo di 37 anni residente nel Pordenonese. Per fortuna il conducente non è rimasto ferito e l'incidente non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Majano, per rilievi e accertamenti. I militari hanno eseguito anche l'alcoltest e hanno scoperto che il3 7enne stava conducendo la sua auto con un tasso alcolemico di 1,35 grammi litro, quindi oltre il limite consentito dalla legge.

L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la patente gli è stata ritirata; il veicolo, come accade in questi casi, viene affidato a una persona di fiducia. I militari hanno accertato che il 37enne aveva chiamato in aiuto un suo amico di Spilimbergo.

Entrambi non hanno fornito validi motivi per giustificare la loro presenza fuori casa nell'orario di coprifuoco e sono stati quindi sanzionati, in base alle normative del nuovo Dpcm.