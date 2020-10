Ubriaco in A4, si schianta contro il guard rail

Lungo intervento di soccorso, ieri, poco prima delle 22, lungo l'autostrada A4, poco dopo il casello di Villesse, in direzione Trieste, per un cittadino polacco di 38 anni, che ha perso improvvisamente il controllo di Skoda Octavia station wagon.

Il veicolo è andato a finire contro il guard rail ed è scattato subito l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, insieme agli agenti della Polizia Stradale di Gorizia, al personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova e al personale di Autovie Venete.

L'uomo non ha riportato particolari lesioni: solo qualche contusione. Sottoposto all'alcoltest, è risultato positivo ed è stato, quindi, denunciato per guida in stato di ebbrezza; l'auto è stata sequestrata ed è scattato anche il ritiro della patente di guida.

Nessun particolare disagio per il traffico, ma le operazioni di messa in sicurezza del tratto hanno richiesto un paio d'ore perché la vettura era finita in un punto con poca visibilità. Sono state impiegate le torri faro.