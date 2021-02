Ubriaco, invade l’altra corsia e si scontra con un’auto

I Carabinieri della stazione di Aviano, sabato 13 febbraio, poco prima delle 18.30, sono intervenuti in Piancavallo, lungo la regionale 466, all’altezza dell’intersezione con via Collalto, dove era stato segnalato un incidente senza feriti.

Sul posto i militari hanno trovato una Polo con evidenti danni alla fiancata sinistra, cerchione e pneumatico fuori uso e il conducente e proprietario intento a cambiare la ruota. L’uomo, un 35 enne di Frisanco, mostrava i classici sintomi di una sbronza (alito alcolico, difficoltà a parlare, barcollava e aveva gli occhi lucidi).

Accertamenti e testimonianze raccolte hanno chiarito che, alla guida della sua auto, mentre percorreva il tratto di via Montecavallo in direzione di Aviano, il 35enne aveva invaso l’altra corsia, scontrandosi con una vettura che procedeva regolarmente nel senso di marcia opposto.

Nello scontro, per fortuna, la guidatrice non aveva riportato ferite, ma solo danni materiali al veicolo. I Carabinieri hanno chiesto al 35enne di sottoporsi all’esame con etilometro, ma l’uomo ha opposto un netto rifiuto. E’ scattata, quindi, la denuncia per rifiuto all’accertamento e per guida in stato di ebrezza. Il veicolo è stato sequestrato, mentre la patente di guida ritirata.