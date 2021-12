La scorsa notte la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per danneggiamento un cittadino marocchino del 1987. In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche multato), ha lanciato con forza una bottiglia di vetro contro la vetrina di un bar in via Carducci, infrangendola parzialmente.

Caso ha voluto che transitasse una Volante. Fermato e identificato, dopo le formalità di rito, lo straniero è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.