Ubriaco, minaccia due clienti: chiuso il locale

Questo pomeriggio, il personale della Squadra Volante di Pordenone ha eseguito il provvedimento di sospensione dell'attività per 20 giorni del bar Albergo Montenegro di Maniago, su disposizione del Questore Marco Odorisio. La decisione segue il grave episodio accaduto sabato sera, quando due signore, che volevano prendere un aperitivo nel locale, sono state pesantemente ingiuriate e minacciate da un uomo in evidente stato di ebbrezza, a cui il gestore stava continuando a servire altre consumazioni di superalcolici.

Una delle due signore, qualificandosi come medico, ha invitato il barista a non dare più da bere all’avventore. Ma, per tutta risposta, il personale del bar ha irriso la dottoressa e il cliente molesto ha ripreso a insultare pesantemente le due donne, minacciandole di spaccare loro una bottiglia in testa. Nonostante la situazione fosse prossima a degenerare, nessuno all’interno del bar ha allertato le Forze dell’Ordine o ha difeso le due donne, al punto che, impaurite e temendo per la propria incolumità, si sono allontanate dal locale.

“Colpisce – commenta il Questore - come si sia continuato a somministrare alcolici a una persona ormai manifestamente ubriaca, tanto da mettere a repentaglio anche la sua incolumità fisica, benché una delle signore, in qualità di medico, si sia addirittura premurata d’intervenire. Per tutta risposta è stata pesantemente minacciata. E’ inconcepibile che un luogo dove le persone si ritrovano per trascorrere un po’ di tempo in compagnia e in relax, possa trasformarsi in un pericolo per la sicurezza pubblica e per le persone”.