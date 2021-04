Ubriaco, minaccia e aggredisce i Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Aviano hanno arrestato un 43enne cittadino argentino, residente ad Aviano, per minaccia, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio si è consumato nella tarda mattinata di sabato, in un supermercato avianese dove la presenza dell’uomo, intento a comprare delle birre, era stata segnalata alle forze dell'ordine. Ubriaco, stava arrecando disturbo alla clientela.

Giunti sul posto, i carabinieri lo hanno invitato a esibire i documenti e a uscire dal locale; barcollante e con alito alcolico, il 43enne ha assunto un atteggiamento minaccioso, intimidatorio e di sfida, proferendo frasi oltraggiose nei loro confronti. Vista la sua condizione, la pattuglia lo ha diffidato dal mettersi alla guida. A quel punto ha proseguito con le minacce, fino a spingere a terra uno dei due militari per salire in auto.

Ne è nata una colluttazione, al termine della quale, non senza difficoltà, è stato bloccato e ammanettato. Nelle concitate fasi dell’arresto i militari hanno entrambi riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Su disposizione del sostituto procuratore Marco Faion, il 43enne è stato accompagnato in carcere a Treviso a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’udienza di convalida fissata per questa mattina; è stato convalidato l’arresto, ma è stata disposta contestualmente la rimessa in libertà in quanto incensurato.