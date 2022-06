Ubriaco, si ferisce alla mano con i vetri di una bottiglia rotta e all’arrivo della Polizia di Stato si scaglia contro gli agenti. Momenti concitati ieri sera, giovedì 16 giugno, a Pordenone, in via Brusafiera, per un 18enne che è andato in escandescenze.

Per riportare la situazione alla normalità, i poliziotti hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino. Il giovane è stato denunciato per resistenza e gli è stato vietato di tornare in città per 48 ore.