Ubriaco minaccia l'ex e i suoi figli: arrestato

Un uomo residente nella Bassa Friulana è stato arrestato ieri sera a Cervignano del Friuli, per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver bevuto troppo, il friulano ha deciso di raggiungere la casa della sua ex, una donna che vive nel comune, entrando con forza nell'abitazione, dove la donna vive con i due figli minori. L'uomo ha cominciato a minacciarli e insultarli, in preda ai fumi dell'alcol, prendendo a calci al mobilio e danneggiano gli arredi della casa. La donna, spavantata, temendo per la sua vita e per quella dei suoi figli, ha chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Stazione di Cervignano del Friuli che hanno bloccato l'uomo prima che potesse ferite qualcuno.

Invece di calmarsi, il friulano ha cercato di colpire anche loro, senza riuscirci. Nessuno è rimasto ferito. L'uomo è stato arrestato.