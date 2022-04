Ubriaco, molesta gli avventori di un bar e gira con un coltello

La Polizia di Stato di Gorizia ha denunciato un 57enne isontino per il reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere e per aver violato il divieto di accesso ai locali pubblici disposto dal Questore. Nel primo pomeriggio di mercoledì 6 aprile, in un bar del centro, era stata segnalata una persona molesta e agitata.

Gli agenti della Squadra Volante hanno immediatamente rintracciato il protagonista, in evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche. In tasca, poi, l’uomo aveva un coltello di 10 centimetri, che i poliziotti hanno subito sequestrato. Accompagnato in Questura, a carico del 57enne è emerso un divieto di accesso ai locali pubblici e di pubblico trattenimento emessa nei mesi scorsi dal Questore di Gorizia.

Nell’ultimo anno sono stati 21 i provvedimenti di questo tipo, disposti sulla base dell’attività della Divisione Anticrimine.