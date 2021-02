Ubriaco, molesta la barista dell'Autogrill e poi si mette al volante

Nella mattinata di venerdì 19 febbraio, è arrivata una richiesta d'intervento che segnalava una persona molesta nei confronti del personale dell’area di servizio lungo l'A28, in comune di Porcia.

La pattuglia della Polstrada impegnata in servizio di vigilanza autostradale si è recata sul posto, ma l’uomo si era da poco allontanato. Raccolta la sua descrizione, gli agenti si sono subito mossi e lo hanno rintracciato poche centinaia di metri oltre l’area di servizio.

Gli è stato intimato l’alt ed è stato invitato a seguire il mezzo di servizio fino alla prima uscita utile, quella di Sacile. A quel punto, i poliziotti l'hanno sottoposto a controllo. Dall’abitacolo proveniva un forte odore di alcool; il conducente parlava in modo sconnesso e si muoveva a fatica, tanto da non riuscire nemmeno a tirare fuori la patente di guida dal giubbino che indossava. E' stato quindi invitato a effettuare la prova dell’etilometro, che ha dato un valore pari a 1,49 g/l.

Per l’uomo è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza, che prevede una multa da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi; il veicolo è stato affidato al soccorso stradale.