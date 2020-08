Ubriaco, non si ferma all'alt. Rocambolesco inseguimento a Udine

Nella tarda serata di lunedì, il personale della Squadra Volante della Questura di Udine ha arrestato un cittadino albanese classe 1987, residente in città, che, a bordo di una vettura, non si è fermato all’alt, dandosi alla fuga e innescando un pericoloso inseguimento per le vie cittadine, incurante della segnaletica stradale e degli altri utenti. Il fuggitivo ha tentato di seminare la Volante, che si è prontamente lanciata all’inseguimento; la vettura, dopo aver effettuato manovre azzardate nel tentativo di scappare, ha terminato la sua corsa contro il muro di un condominio, finendo pericolosamente sopra il marciapiedi, dove fortunatamente non c’erano pedoni.

Nonostante l’incidente, l’autista ha tentato la fuga anche a piedi, abbandonando il veicolo fuori uso, ma è stato subito raggiunto dai poliziotti che, nonostante la sua resistenza, sono riusciti a bloccarlo. L’uomo, già noto per analoghi episodi, è risultato positivo all’alcoltest; oltre all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, è stato sanzionato per innumerevoli contravvenzioni al codice della strada, vedendosi ritirare la patente di guida. Oggi l’arresto è stato convalidato e il 33enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma in Questura.