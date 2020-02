Ubriaco, oltraggia gli agenti della Volante

La scorsa notte, la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per oltraggio, resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità un uomo classe 1977 di Castellamare di Stabia, residente in città. In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche multato), l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha oltraggiato gli operatori della Squadra Volante della Questura intervenuti per derimere una piccola controversia sorta in una locale di viale XX Settembre.

Mentre gli agenti si trovavano all'esterno dell'attività commerciale, senza alcun motivo, l'uomo ha iniziato a inveire contro di loro, usando parole ingiuriose. Invitato a calmarsi e a fornire le proprie generalità, ha proseguito nella sua condotta; solo a fatica è stato poi accompagnato in Questura. Dopo le formalità di rito, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.