Ubriaco rischia di schiantarsi col carro funebre dopo una festa con gli amici

Guida ubriaco il furgone per il recupero salme e con lui, sul mezzo, ci sono altre tre persone. Lo fa, come emegerà poi, dopo aver fatto festa per un compleanno in una casa della Bassa Friulana.



I quattro sono stati intercettati ieri sera a Muzzana del Turgnano (Udine) dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Lignano; erano circa le 20 e le Fiamme Gialle stavano svolgendo dei controlli per il rispetto del contenimento del Covid19.



A un certo punto hanno visto il furgone viaggiare contromano nella loro direzione. Il conducente, infatti, ha percorso circa 300-400 sull'altra corsia, lungo la statale 14, rischiando di schiantarsi contro la vettura delle Fiamme Gialle. Poi, per fortuna, all'ultimo momento, è rientrato sulla sua corsia di marcia, evidando un violento schianto frontale. Ha continuato la marcia ed è stato inseguito, e fermato, dai militari della Gdf, all'altezza della rotonda che, a Palazzolo dello Stella, porta a Pocenia.



All'alcol test, eseguito con un etilometro fornito dai carabinieri, è risultato avere un valore di 2,2 g/l.



È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e falsa dichiarazione nella autocertificazione, poiché ha detto di essere di rientro dal lavoro (gli amici che erano con lui non hanno confermato, raccontando l'accaduto, ore prima: la festa, con altre persone); si tratta del titolare di una ditta di onoranze funebri attiva in provincia di Udine.



Per tutti e quattro gli amici è scattata anche la sanzione amministrativa. La patente gli è stata ritirata, il furgone sequestrato per la successiva confisca.