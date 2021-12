Ubriaco, rompe uno specchietto e aggredisce gli agenti

La scorsa notte la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un cittadino dominicano del 1980. Il controllo è avvenuto in via Conti. L’uomo è risultato positivo all’alcoltest e, pertanto, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza.

Denunciato ieri sera anche un cittadino rumeno del 1985. In palese stato di alterazione alcolica, dopo aver litigato con una donna, ha rotto lo specchio di un’auto in sosta in viale D’Annunzio. Arrivata la Volante, ha opposto resistenza agli agenti e si è rifiutato di fornire le proprie generalità.