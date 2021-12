Ubriaco, scaglia una bottiglia di birra contro il titolare del locale

Lunedì sera la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali un cittadino rumeno del 1967. In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche multato), l'uomo aveva scagliato una bottiglia di birra verso il titolare di un bar nel rione di San Giacomo, che lo aveva invitato a uscire in quanto era in fase di chiusura del locale.

Il titolare, ferito, ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Sul posto personale della Squadra Volante della Questura, che ha identificato il rumeno e, una volta ricostruito l’episodio, lo ha deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.