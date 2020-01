Ubriaco, scende dalla nave e aggredisce i passanti

Serata impegnativa per le Volanti della Polizia di Trieste. Una pattuglia ha denunciato per percosse, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un marittimo da poco sbarcato nel porto, un turco classe 1995. Il giovane, in palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche multato), ha strattonato e spaventato una donna in piazzale Straulino Rode. La signora, impaurita, è salita a bordo dell’auto di un passante. Il marittimo ha poi continuato a importunare chi si è trovato a portata, dando colpi al finestrino di un’altra vettura con a bordo un uomo che ha allertato il 112. Gli agenti hanno identificato il turco e, dopo una certa resistenza, lo hanno accompagnato in Questura. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato in porto per essere subito reimbarcato.

Nel corso di un controllo, gli agenti hanno poi fermato un’auto in via Puschi. Alla guida un uomo classe 1982, residente a Muggia, che nel vano portaoggetti nascondeva un coltello a serramanico. E’ stato denunciato per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e sanzionato per alcune violazioni del codice della strada.

Infine, la Polizia di Stato è intervenuta in seguito a una lite scoppiata all’interno di un kebab in via Raffineria. Gli uomini sono usciti e hanno continuato a discutere animatamente in strada, danneggiando un avvolgibile della saracinesca, prima di scappare. La sala operativa della Questura, allertata tramite il 112, ha inviato una pattuglia; due persone sono stati rintracciate poco dopo e identificate dalla Volante. Si tratta di due cittadini rumeni, classe 1983 e 1985. Dopo gli accertamenti, i due sono stati denunciati per danneggiamento. Uno dei due, poi, aveva addosso un coltello ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Trieste per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.