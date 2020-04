Ubriaco, si lancia in una corsa a tutto gas nella notte

Folle corsa in automobile in stato di ebbrezza: nei guai un militare della base Usaf di Aviano. Protagonista della vicenda è un 22enne militare della base statunitense domiciliato a Fontanfredda, fermato ieri sera dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Sacile.

Verso mezzanotte, i militari dell’arma, impegnati in un posto di controllo a Porcia, hanno notato due vetture, una Mercedes e una Chevrolet, transitare a forte velocità da Pordenone verso Sacile. I carabinieri hanno inseguito i veicoli e raggiunto la Mecedes, a bordo della quale c’era il giovane militare, risultato positivo all’etilometro con valori doppi rispetto ai limiti di legge.

Al 22enne, oltre a essere state ritirate sia la patente nazionale, sia quella Nato, sono state contestate violazioni al codice della strada, dal momento che durante la corsa era passato in due occasioni con il semaforo rosso. Per lui anche la sanzione per aver violato le misure di contenimento al Covid-19, in quanto ha ammesso di aver trascorso la serata a casa di amici, pur senza giustificare la corsa in automobile. Sono in corso accertamenti per individuare il conducente della Chevrolet che è riuscita a dileguarsi.