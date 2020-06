Ubriaco, si scaglia con violenza contro i Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della stazione di Sacile hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 32enne dominicano, già sottoposto alla libertà vigilia e destinatario di un avviso orale del Questore. Alcuni residenti nei palazzi di corte Pellizza, a Sacile, avevano allertato il 112 per gli schiamazzi provenienti da un gruppetto di giovani.

Giunti sul posto, i militari hanno riconosciuto il 32enne, già noto per i numerosi interventi nei suoi confronti; era in evidente stato di ubriachezza e assieme ad altri due ragazzi stava arrecando disturbo alla quiete pubblica. Alla vista dei carabinieri si è subito scagliato contro di loro per evitare il controllo, opponendo violenta resistenza. Immobilizzato e arrestato, al termine degli accertamenti di rito è stato accompagnato nella sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal pm Federico Barbaro.

Oggi, nell'udienza di convalida del fermo, è stato sottoposto all’obbligo di firma nella stazione dei Carabinieri di Sacile per due volte al giorno, anzichè una come disposto in precedenza.