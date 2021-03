Ubriaco, si scaglia contro la compagna

La Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un uomo del 1984, già noto alle forze dell'ordine. In palese stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è statoanche multato), ha avuto in via Ghega un violento litigio verbale con la sua compagna. E' giunta una segnalazione in tal senso alla sala operativa della Questura tramite del 112 poco dopo le 14.40.

La lite è proseguita con la stessa veemenza fino in via Imbriani, da cui è pervenuta un'altra segnalazione. Sul posto si è recata una Volante che ha individuato la coppia. Alla vista degli agenti l'uomo ha assunto un comportamento ostile e irriverente e ha ostacolato il loro operato. E' stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale.