Ubriaco, sputa a un carabiniere: arrestato

Nel corso del pomeriggio di ieri, venerdì 3 aprile, i Carabinieri della Stazione di Martignacco, comandati dal Maresciallo Maggiore Edoardo Ciappi, e supportati dalla Radiomobile della Compagnia di Udine, sono intervenuti in piazzale Gabriele D'Annunzio, a Udine. Nello slargo era stato segnalato, infatti, un assembramento ingiustificato di cittadini stranieri.



Giunti in piazza, i militari dell'Arma hanno identificato due fratelli; si tratta di due cittadini pakistani, entrambi pregiudicati, entrambi senza fissa dimora ed entrambi irregolari sul territorio nazionale. Uno dei due ha 25 anni e l'altro 28.



Durante il controllo, il primo, in evidente stato di ubriachezza e senza alcun motivo, improvvisamente ha dato in escandescenze e si è scagliato contro i militari, spintonandoli e sputando in faccia a uno di loro.



Dopo una breve colluttazione, quest'ultimo è stato immediatamente bloccato e arrestato per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale.



I due cittadini stranieri, inoltre, sono stati deferiti in stato di libertà rispettivamente per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Udine e delle decreto di espulsione dal territorio nazionale, nonché sanzionati amministrativamente per essere stati sorpresi sulla strada senza giustificato motivo, quindi per inottemperanza alle disposizioni per l'emergenza coronavirus. Il cittadino arrestato, mentre veniva accompagnato in caserma, ha danneggiato l'autovettura di servizio utilizzata dell'equipaggio della Sezione Radiomobile.



Al termine degli accertamenti, è stato associato nel carcere di Udine, a disposizione della Procura della Repubblica. Il caso è stato eseguito dal sostituto procuratore, dottoressa Viviana Del Tedesco, che ha coordinato fin da subito l'intera operazione.