Ubriaco sul monopattino, scatta la multa

Una Volante della Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica e per il possesso ingiustificato di un coltello a serramanico un triestino del 1995. E’ stato fermato e identificato in viale XX Settembre a bordo di un monopattino elettrico. Contrario al controllo, ha iniziato a insultare e a minacciare gli operatori. Nel suo borsello è stato trovato un coltello, poi sequestrato. Visto il suo stato di alterazione alcolica, è stato sottoposto all’alcoltest risultato positivo. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. E’ stato accompagnato in Questura e, dopo le formalità di rito, è stato denunciato.