Ubriaco, trova in caserma la figlia 13enne e scatena il finimondo

La Caserma dei Carabinieri di Aviano è stata teatro, ieri sera, di un violento episodio di cronaca. Protagonista un 36enne pregiudicato, sottoposto a libertà vigilata con obbligo di firma. L’uomo, intorno alle 19.30, si è presentato, per altro in ritardo, al controllo nella stazione dell’Arma. Ma, una volta, entrato, ha trovato un gruppetto di giovani, accompagnati dai genitori, tra i quali c'era anche la figlia 13enne, in compagnia della nonna, alla quale la ragazzina è affidata.

La giovane era stata sorpresa poco prima dai militari assieme ad altri minorenni nella zona della stazione ferroviaria in atteggiamento sospetto; probabilmente si accingevano a consumare stupefacenti.

L’uomo, in preda ai fumi dell’alcol, ha iniziato a dare in escandescenza, offendendo e minacciando i presenti, donne e minori compresi, prima verbalmente e poi cercando di passare alle vie di fatto. Prima che la situazione degenerasse, i militari, non senza difficoltà, lo hanno immobilizzato. Ma l’uomo ha continuato a opporre resistenza, sferrando gomitate, calci e pugni e procurando lesioni a un maresciallo, prima di essere arrestato con l’accusa di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.