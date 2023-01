Ubriaco, vuole entrare a tutti i costi nel locale

Nella notte del 15 gennaio, la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato in piazza Venezia un 20enne italiano, residente in città, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’equipaggio della Squadra Volante si era recato sul posto, a seguito di alcune telefonate al 112 che riferivano di una lite; all’esterno di un locale della zona, gli agenti hanno trovato il giovane, palesemente ubriaco, che tentava di entrare, spintonando l’addetto alla sorveglianza.

Avvicinato dai poliziotti, il 20enne ha iniziato a oltraggiarli e minacciarli, mettendo in atto una forte resistenza per evitare l’identificazione, tentando anche di allontanarsi. Nelle tasche del suo giubbotto è spuntato pure un coltello a serramanico.

Sentiti come testimoni i dipendenti del locale, è emerso come il giovane fosse noto al personale di sorveglianza perché già in altre occasioni aveva creato problemi. Fatto salire sulla Volante, nonostante la continua resistenza e i calci alla portiera dell'auto per tentare di uscire, è stato accompagnato negli uffici della caserma Duchessa d’Aosta dove, oltre a essere stato arrestato per resistenza, è stato denunciato anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, rifiuto di fornire le proprie generalità e oltraggio a pubblico ufficiale.