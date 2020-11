Ubriaco, vuole fare la spesa senza pagare

Ieri sera la Volante ha denunciato per molestie e resistenza a pubblico ufficiale un cinquantenne, già noto alle forze dell’ordine. In palese stato di alterazione alcolica, ha molestato i clienti di un supermercato di viale Campi Elisi; presi alcuni generi alimentari, voleva allontanarsi senza pagare.

Personale dell’esercizio commerciale ha telefonato al 112 e, sul posto, si è recato un equipaggio della Squadra Volante che ha cercato di calmare l’uomo, che ha, invece, opposto resistenza. Accompagnato in Questura e ricostruito l’episodio, l'uomo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.

Infine, personale della locale Polizia Ferroviaria ha denunciato per ricettazione e per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere un cittadino slovacco del 1984. Aveva con sé una pettorina di un ente di servizio ferroviario e un martelletto con punte in ferro.