Uccide due donne a Villach, poi si spara a Tarvisio

Doppio omicidio questa mattina oltre confine, nella zona di Villach, vicino al Faaker See, in Austria. Due donne sono state uccise da un uomo che poi si è dato alla fuga e ha varcato il confine italiano. Ne hanno dato notizia questa mattina gli organi di stampa della Carinzia. Giunto a Tarvisio, si è tolto la vita nel posteggio di una pizzeria del centro. In questo momento, alle 13, la Polizia di Stato di Frontiera sta eseguendo i rilievi. Informato il magistrato.

L'uomo, 64 anni, si è tolto la vita con un colpo di arma da fuoco all'interno della sua vettura. Prima, intorno alle 9 di questa mattina, avrebbe sparato all'ex moglie di 62 anni e a un'amica di lei di 56 anni.

Gli agenti della Polizia di Frontiera non hanno fatto in tempo ad avvicinarsi alla sua auto, la cui targa era stata segnalata dai colleghi della polizia carinziana, che hanno sentito il colpo di arma da fuoco. Inutili i soccorsi.