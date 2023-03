Uccide il figlio e tenta di suicidarsi

Tragedia nel pomeriggio a Trieste in un appartamento di via Foscolo. Un uomo di 67 anni - da quanto si è saputo - ha ucciso il figlio, di 38 anni, e ha poi tentato di suicidarsi.

La vittima soffriva di disabilità.

Stando sempre alle prime informazioni, l'arma usata per il delitto e successivamete per il tentativo di suicidio è un grosso coltello.

Sul posto è intervenuta la Polizia, chiamata dallo stesso uomo dopo l'omicidio del figlio.

L'omicida è ricoverato all’ospedale di Cattinara con ferite al polso e al collo, ma non è in pericolo di vita.