Uccide la moglie in casa a colpi di bottiglia

La Procura di Pordenone ha avviato le indagini sul femminicidio di San Stino di Livenza dove ieri, intorno alle 13, Giuseppe Pitteri, 65 anni, ha ucciso la moglie, Cinzia Luison, di 60, a colpi di bottiglia in casa.

Come riferisce il Procuratore Raffaele Tito, verso le 13 di ieri, ai Carabinieri di Portogruaro è arrivata una telefonata, nel corso della quale l'uomo riferiva di aver ucciso la compagna con le testuali parole “Sono qui, venitemi ad arrestare”.

I militari, una volta raggiunto l'appartamento al primo piano di una palazzina nel centro del paese, in via del Donatore, hanno constato il decesso della 60enne, che giaceva a terra, in posizione supina, con il volto completamente sfigurato, in una pozza di sangue. Nell'appartamento c'era solo l'uomo, che si è consegnato spontaneamente ai Carabinieri.

Sui suoi pantaloni, ma anche sulle pareti dell'abitazione c'erano schizzi di sangue. L'aggressione mortale pare essere avvenuta tra la cucina e il soggiorno.

Prima dell'arrivo dell'Arma una delle figlie della coppia era rientrata a casa, trovando il corpo senza vita della madre ed era uscita sotto choc dall'appartamento, chiedendo aiuto ai vicini.

Il medico legale ha riferito che la morte sarebbe avvenuta tra le 13 e le 13.30, quindi in un orario compatibile con la chiamata dell'uomo. Il decesso – come riferisce ancora la Procura - è stato causato "da un trauma cranico causato da un'azione contundente protratta e caratterizzata da estrema violenza".

Le prime indagini hanno permesso di ricostruire come la donna, che gestiva un noto negozio di parrucchiera in paese, era da poco rincasata per la pausa pranzo. Pitteri, ex autista del trasporto pubblico, era da qualche anno in pensione. Non risultano denunce precedenti di maltrattamenti né segnalazioni ai servizi sociali, ma la relazione tra i due era da tempo molto fredda. Da poco Pitteri era in amministrazione di sostegno a causa di una pessima gestione delle sue risorse economiche.

L'uomo si trova nel carcere di Venezia e non è stato ancora formalmente interrogato.