Uccise il convivente, lasciando il corpo sul balcone: morta la 65enne ucraina

E' morta la 65enne ucraina Olena Leri che aveva confessato l'omicidio del convivente, Libero Foti, 75 anni, il cui corpo, senza vita ormai da diversi giorni, il 2 novembre 2019 era stato trovato in due sacchi delle immondizie sul balcone di casa, in un appartamento di via del Veltro, a Trieste.

La donna era rientrata nel suo Paese subito dopo il delitto. Era gravemente malata e si è spenta il 5 maggio, anche se la notizia del suo decesso è stata comunicata solo in questi giorni alla Procura di Trieste, che aveva aperto un fascicolo sul delitto ed eseguirà tutti gli accertamenti del caso.

Il giallo della scoperta del corpo senza vita dell'aziano si era risolto nell'arco di pochi giorni, portando gli investigatori sulle tracce della 65enne ucraina che, raggiunta al telefono a Cerkasy, suo paese di origine, aveva rivelato di essere la responsabile dell'omicidio.

Il tragico gesto era nato proprio dalla volontà della donna, già malata, di tornare a casa dalla figlia, per trascorrere con lei gli ultimi mesi di vita. Ma l'uomo, stando al racconto della convivente, si era opposto alla sua partenza, tentando di fermarla armato di un coltello. Nella colluttazione, la donna lo aveva colpito al capo con una bottiglia, soffocandolo con un paio di calze. Quindi, aveva cercato di nascondere il cadavere, avvolgendolo in alcuni sacchi e trascinandolo sul balcone, prima di partire per l'Ucraina.