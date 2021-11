Uccise l'ex compagna, ora si oppone all'adozione della figlia

La sala della Comunità della Montagna di Gemona ha ospitato la presentazione del libro 'Ultimo appuntamento sul Tagliamento'. All’incontro erano presenti l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, il presidente della Comunità e sindaco di Artegna Alessandro Marangoni, nonché vari altri amministratori. Tra gli altri, a nome del Magnifico Rettore dell’Università di Udine ha portato i saluti dell’Ateneo la professoressa Marina Brollo.

Una serata alla quale hanno partecipato i genitori di Nadia Orlando, uccisa il 31 luglio del 2017, e la mamma di Lisa Puzzoli, la 22enne uccisa, nel dicembre del 2012, dall'ex fidanzato, reo confesso, che aveva percorso 400 chilometri per raggiungere Basiliano e rivedere la ragazza, poi colpita con nove coltellate.

Proprio Mariella Zannier ha raccontato come l’ex compagno della figlia, Vincenzo Manduca, in carcere per l’omicidio della giovane, abbia presentato ricorso contro l’adozione della bambina avuta con Lisa ottenuta dai nonni materni. L’istanza sarà esaminata a Trieste il 18 novembre. In lacrime, Mariella, davanti agli occhi sbarrati della platea, ha comunicato l’evoluzione della tragica vicenda, raccontando come il padre della piccola usufruisca del gratuito patrocinio legale, mentre la famiglia della 22enne uccisa sta pagando gli avvocati, pur avendo subìto un lutto come quello di perdere una figlia.