Uccisione di Soleimani, massima attenzione alla base Usaf di Aviano

Dopo l’uccisione nel raid americano del generale iraniano Qassem Soleimani, anche la base Usaf di Aviano aumenta il livello di attenzione. Sul profilo Facebook ‘Aviano Air Base’, a tutti i militari arriva l’invito a rimanere “vigili e attenti e a contattare immediatamente il numero della cosiddetta Eagle Eyes (la postazione di allarme interna) in caso si notino comportamenti sospetti da parte di qualcuno”.

“Va garantito in maniera prioritaria il protocollo Opsec (che punta a evitare che il nemico possa comprendere le proprie disposizioni e capacità, ndr)”, si legge ancora nella nota, che chiede anche di “distruggere documenti, criptare le comunicazioni via mail e non discutere di operazioni, date o orari al di fuori del lavoro".