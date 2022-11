Udienza preliminare per l'omicidio di Robert Trajkovic

E' stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio volontario, ma senza premeditazione, Ali Kashim, l’assassino reo-confesso di Robert Trajkovic.

Tutto era successo nella notte tra il 7 e l’8 gennaio quando il 17enne di origine serbe si era recato in un bed and breakfast di via Rittmayer, a Trieste, per incontrare una ragazza. Ad attenderlo Kashim che, proprio con quella giovane, aveva una storia che era ormai finita perché lei si era invaghita di Robert.

I tre si conoscevano quindi il 17enne non si era preoccupato nel vedere Ali sul portone ma proprio il 21enne lo ha prima picchiato e poi soffocato con il laccio di una felpa.

Il corpo di Trajkovic era stato ritrovato il giorno dopo e Kashim, sentito dai Carabinieri, dopo un lungo interrogatorio aveva confessato il delitto. In aula oggi anche i genitori, i tre fratelli e i due nipoti del giovane ucciso, che si sono costruiti parte civile, chiedendo giustizia.

Il Giudice per l’udienza preliminare, Manila Salvà, ha accolto la richiesta del Pm, Lucia Baldovin; la prima udienza del processo penale si svolgerà in corte d’assise il 31 gennaio. Oltre all'omicidio volontario c’è l’aggravante dei futili motivi e per questo potrebbe anche arrivare la richiesta di ergastolo.