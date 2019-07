Udine, blitz nel cantiere edile occupato da stranieri

Blitz della Polizia di Stato in due cantieri edili di via dello Sport a Udine dove è in corso la realizzazione di alcuni alloggi. A segnalare agli agenti la presenza di 'ospiti abusivi' erano stati la stessa responsabile del cantiere e alcuni cittadini, insospettiti dagli andirivieni notturni.

I poliziotti delle Volanti hanno trovato alcune brande negli scantinati e sono stati identificati e denunciati una dozzina di stranieri di varie etnie.

Stessa operazione anche in un'ex caserma di via Buttrio: qui sono stati trovati a bivaccare tre stranieri, anche loro deferiti.