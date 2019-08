Udine, calci e pugni per rubare il cellulare

La Polizia di Stato di Udine ha arrestato per rapina un 22enne cittadino albanese, residente in Friuli, che il 20 giugno, dopo aver sferrato un calcio e schiaffi al volto a un malcapitato ragazzo udinese, gli aveva rubato il cellulare, per poi allontanarsi assieme a una coetanea di origini ucraine. I due erano stati subito rintracciati dalla Squadra Volante della Questura, che aveva indagato a piede libero entrambi per il reato di rapina.

A seguito delle indagini, su disposizione del Gip del Tribunale di Udine, è stata eseguita la misura di custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane albanese, prelevato dalla sua abitazione dove era ai domiciliari da qualche tempo per una rapina impropria commessa in una ferramenta della bassa friulana, dove entrato per rubare e, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, aveva spintonato il titolare.