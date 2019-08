Udine, in 18 mesi torneremo a vivere tranquilli

Prima la rapina a mano armata, poi l’accoltellamento mortale di un ragazzo ad opera di un suo coetaneo. Sembra di leggere la cronaca dalla periferia desolata di una grande metropoli e invece si tratta di Udine scossa nel giro di un paio di giorni da due fatti molto gravi. Viene da pensare che sia quasi una sorta di nemesi per la maggioranza che il Comune e che, sulla sicurezza, ha puntato molto in campagna elettorale. A fronte di questa situazione abbiamo chiesto al sindaco Pietro Fontanini cosa stia accadendo e quali siano le strategie per ridare ai cittadini serenità.

Chi arriva a Udine in questi giorni potrebbe pensare si tratti di in una città violenta. Cosa sta accadendo?

“Udine non è una città violenta. Chi arriva da noi la trova ordinata e pulita e di certo non bastano due fatti di cronaca, per quanto gravi, per cambiare questa percezione; uno di questi è stato rapidamente risolto con l’arresto dei malviventi. La loro cattura è avvenuta senza gravi conseguenze a dimostrazione del fatto che la polizia interviene e la città ha buoni anticorpi vista anche la pronta reazione dei cittadini. Ben più grave l’altro episodio. Purtroppo la vittima aveva appena compiuto diciotto anni e faceva parte di quella schiera di giovani arrivati in Friuli da Paesi dove mentalità e cultura sono molto differenti rispetto alla nostra e per una semplice baruffa si ricorre ai coltelli. E’ un problema tutt’altro che semplice da affrontare: non possiamo fare altro che spiegare ai nostri giovani ospiti quali siano le nostre regole. Insomma, conta l’atteggiamento da tenere nei confronti di questi ragazzi che sono a carico della collettività, perché lo ricordo il Comune paga per ognuno di loro 80 euro al giorno. Spero che gli educatori siano abbastanza chiari e determinati nell’impartire loro regole precise su come ci si debba comportare”.



La gente continua a sentirsi insicura. Il cambio di maggioranza in municipio, da questo punto di vista, non sembra aver impresso una svolta. Come mai?

“Certo che la gente continua a sentirsi insicura. Udine un anno fa era in condizionidrammatiche. Chi aveva amministrato prima di noi aveva trasferito la Polizia locale all’Uti facendo pasticci inenarrabili. Siamo stati noi a indire un nuovo concorso e a concludere quello bloccato da più di un anno, che permetterà di assumere nuovi agenti. Abbiamo dotato il personale di nuovi strumenti dandogli segnali chiari sul fatto che l’amministrazione lo supporta. E poi non dimentichiamoci che anche la Polizia di Stato sta facendo la sua parte, dopo che abbiamo chiesto più volte di intervenire. Ricordo l’operazione in via Roma che ha sgominato la rete di spacciatori arrestando 37 persone. Ora la situazione è molto migliorata rispetto a pochi mesi orsono. Abbiamo anche deciso di sostenere i costi per i vigilantes che controllano il territorio, mentre aumenteremo grazie ai finanziamenti regionali il numero di telecamere, che ci permetteranno di dotare la città di apparati di nuova generazione Insomma, ci stiamo dando da fare, nonostante un’opposizione che va in direzione contraria. Da una parte ho i cittadini che mi chiedono di rendere la città più sicura e dall’altra l’opposizione che osteggia qualsiasi tentativo di innovazione”.



Resta il problema della Polizia locale. Quanto servirà per normalizzare la situazione?

“Ora arrivano 12 agenti e il prossimo anno, con il nuovo concorso ne arriveranno altri 12. Vorrei arrivare a circa 80 effettivi nel giro di due anni. Abbiamo fatto una selezione molto rigida anche dal punto di vista dei requisiti fisici, per far sì che arrivino giovani. I miei predecessori sono stati fermi dieci anni: dunque se c’è qualcuno che deve prendersi delle responsabilità, è chi predicava l’accoglienza ad ogni costo e non si accorgeva che c’erano sempre meno agenti”.



Come eliminare il senso di insicurezza tra i cittadini?

“Abbiamo dato segnali forti nel corso del primo anno di lavoro e dobbiamo continuare su questa strada anche nei prossimi mesi. Serve il concorso di tutti, perché da solo il Comune non può farcela: penso alla magistratura che deve essere più severa con chi delinque e alle Forze dell’ordine che vanno rinforzate in termini di personale. Qui la gente non gira la testa dall’altra parte, i cittadini sono collaborativi tanto da correre dietro ai malviventi. Sono elementi che ci rendono fiduciosi sulla possibilità di risolvere molti problemi facendo tornare la situazione a livelli tollerabili”.