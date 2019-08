Ladri di rame in azione a Udine. Nella notte del 18 agosto alcuni malviventi sono penetrati nell'area della "Elettricità da Rifiuti Urbani" rubando cavi per un danno che si aggira attorno ai 50mila euro. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Udine Est che adesso indagano insieme ai colleghi della Compagnia di Udine per identificare i responsabili del colpo.