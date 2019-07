Udine, piazza del Duomo riapre al traffico

Novità in arrivo a Udine: a breve, infatti, saranno riaperte al traffico piazza del Duomo e via Stringher. La Giunta ha deciso la modifica della viabilità della strada che da piazza XX Settembre porta verso la cattedrale cittadina, oggi interdetta al traffico ma su cui è consentita, in via sperimentale, l'inversione di marcia.

Un tuffo nel passato rispetto alle scelte attuate dalle precedenti Giunte Honsell e Cecotti, voluta dall'attuale Amministrazione per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti e per aumentare il ‘passaggio’ davanti alle attività. Particolarmente soddisfatto il consigliere di maggioranza, Antonio Falcone, referente di un negozio di abbigliamento posto proprio lungo la via interessata dal transito.

La riapertura al traffico veicolare, però, ha già creato polemiche prima ancora della sua ufficializzazione. La scelta del Comune ha gettato nello sconforto don Luciano Nobile, arciprete del Duomo, che martedì sera ha scritto una missiva indirizzata al vice sindaco Loris Michelini per esprimere il suo dissenso.

Esprimono preoccupazione anche i titolari del Bar Savio, una delle poche attività che beneficiavano dell'area pedonale, grazie ai tavolini esterni ai piedi di piazza XX Settembre. Secondo i cittadini che abitano o lavorano nella zona, poi, la riapertura non porterà i benefici immaginati dall'Amministrazione, come già accaduto nel caso di via Mercatovecchio.