Udine, riaperto il primo tratto di via Aquileia

Si lavora anche con la pioggia, come avvenuto questa mattina. La ripavimentazione di via Aquileia procede speditamente, tanto che già ieri sono state tolte le recinzioni al primo tratto di strada. La via, ora, libera dalle auto, dai parcheggi e dai segnali stradali orizzontali, si presenta ai passanti con un look decisamente rinnovato e attraente. Contenti i commercianti, che animano l'arteria con le loro attività.

Soddisfatto per l'avanzamento dei lavori anche il vicesindaco di Udine. “Entro fine agosto – ha garantito Loris Michelini – il tratto di strada che da via Piave raggiunge via Giusti e via Zoletti riaprirà al traffico veicolare, tranne che dal 12 al 15 settembre, quando sul nuovo porfido saranno allestiti gli stand di Friuli Doc. Il terzo e ultimo lotto del cantiere, infine, partirà – tempo permettendo - a settembre e terminerà verso fine ottobre” .