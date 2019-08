Udine, scoprono l’hashish in un nido sull’albero

Avevano scelto un nascondiglio decisamente insolito per la droga, ovvero un nido abbandonato tra i rami di un albero in piazzale D’Annunzio, a Udine. Ma la Polizia di Stato ha scoperto il luogo segreto. E ha trovato circa 40 grammi di hashish, già suddiviso in dosi.

Alla droga, sequestrata, gli agenti della Volante sono arrivati nel corso di un controllo eseguito per la presenza di un gruppo di persone sospette. All’arrivo delle forze dell’ordine, i quattro stranieri – migranti afghani e pakistani – si erano allontanati. I poliziotti li hanno poi rintracciati nella zona di Borgo Stazione.

Uno di loro, trovato in possesso di un modico quantitativo di droga e di denaro contante considerato provento di spaccio, è stato denunciato.