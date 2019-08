Udine, sette patenti ritirate da inizio agosto

I Carabinieri della provincia di Udine in questi giorni hanno intensificato i controlli stradali. Da inizio mese, sono ben sette le patenti ritirate per guida sotto l’effetto dell’alcol. Il 1 agosto, a Gonars, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Palmanova sono intervenuti in occasione di un sinistro stradale con feriti e hanno accertato che uno dei conducenti coinvolti, un 75enne di Talmassons, era al volante con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,14g/l.

Il 2 agosto, a Premariacco, i Carabinieri della Stazione di Clodig hanno effettuato i rilievi per un incidente senza feriti, scoprendo che un 22enne del luogo era alla guida della propria auto con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,10g/l.

Il 3 agosto a Majano, i militari di San Daniele del Friuli, intervenuti in occasione di un sinistro con feriti, hanno accertato che uno dei conducenti coinvolti, un 27enne di Forgaria nel Friuli, era al volante con un tasso di alcol nel sangue pari a 2,11 g/l. Oltre alla patente ritirata, sequestrata anche la macchina. A Nimis, gli uomini dell’Arma del Norm di Cividale hanno sorpreso un 37enne di Buja alla guida di un autocarro con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,61 g/l.

Il 4 agosto a Cividale, i Carabinieri del Norm hanno sorpreso un 30enne del luogo alla guida con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,81 g/l. A Sappada, i militari della Stazione di Forni Avoltri, intervenuti in occasione dell’investimento con gravi conseguenze di un 83enne di Talmassons, hanno accertato che il conducente responsabile di aver travolto il pedone, un 43enne del luogo, era al volante con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,88 g/l. Per il guidatore patente ritirata, macchina sequestrata e denuncia per lesioni stradali gravissime.

Oggi, infine, a Villa Vicentina, i Carabinieri del Norm di Palmanova hanno sorpreso un 32enne di Aquileia al volante con un tasso di alcol nel sangue pari a 1,21 g/l.