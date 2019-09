Udine, sfreccia a 164 all’ora in Tangenziale

Continuano i controlli della Polstrada in Friuli. Nella settimana dal 16 al 22 settembre, gli agenti della Stradale hanno controllato 631 veicoli e 331 persone sono state sottoposte ad accertamenti con etilometro o precursore. Complessivamente, sono state 361 le infrazioni elevate, per un totale di 747 punti decurtati; cinque le patenti di guida ritirate, alle quali si sommano tre carte di circolazione.

Il caso più eclatante è stato quello di un conducente che sfrecciava lungo la Tangenziale di Udine a una velocità di 164 Km/h, superando di ben 65 chilometri il limite. Un altro conducente, invece, è stato nuovamente pizzicato mentre usava il cellulare alla guida. In quanto recidivo, è stato segnalato alla Prefettura e la sua patente di guida sarà sospesa per un periodo da uno a tre mesi.

Domenica 22, nei pressi dell’Area di Servizio Ledra, lungo la A23, è stato fermato un cittadino albanese di 25 anni, che era stato condannato dal Tribunale di Lucca per furto in abitazione. Lo straniero è stato portato in carcere a Udine, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Giovedì 26 settembre, poi, scatta la campagna di sicurezza Edward - A European Day Without a Road Death - promossa dal Network Europeo delle Polizia Stradali d’Europa. L’iniziativa, inserita nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, ha lo scopo di ottenere una giornata a zero vittime sulla strada. Anche la Polstrada di Udine partecipa, predisponendo sul territorio una serie di servizi mirati alla riduzione delle principali cause di incidenti, come elevata velocità, mancato uso dei dispositivi di sicurezza e utilizzo del telefonino alla guida.

In parallelo all’attività su strada, la Polizia Stradale di Udine sarà presente sul territorio con iniziative di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alla collettività; in particolare saranno svolte delle conferenze al Liceo Classico Stellini e all’Educandato Statale Uccellis di Udine, nonché nella Sala Convegni dell’Albergo Diffuso Col Gentile di Socchieve in occasione delle celebrazioni per il 50° anno di fondazione della Sezione locale dell’Associazione Friulana Donatori Sangue.