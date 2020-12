Udine, 19enne picchiato e rapinato da una baby gang

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Udine hanno denunciato alla Procura dei Minori tre 15enni e un ragazzo di 17 anni, tutti studenti residenti in provincia di Udine, per aver rapinato un 19enne.

Intorno alle 17, un autista della Saf in sosta in autostazione a Udine, ha chiamato la sala operativa della Questura, dicendo che a bordo del bus un giovane era stato rapinato da un gruppetto di ragazzini. Questi ultimi erano stati anche ripresi con il telefonino. Ricevuta una prima descrizione del gruppetto, gli agenti della Volante li hanno individuati poco dopo. Avevano cercato di scappare, ma non ci sono riusciti.

Uno di loro, di 15 anni, aveva un falso account e con quella identità fasulla aveva dato appuntamento al 19enne, che è stata accerchiato e, dopo spinte e ceffoni, gli è stato sottratto uno smartphone, andato distrutto. Il ragazzo è stato rapinato anche della sua collanina e di un orecchino e poi costretto ad andarsene. I quattro sono stati denunciati per rapina in concorso.

Il 15enne che aveva tramato l'agguato deve rispondere anche di possesso ingiustificato di un coltello a serramanico. Il ragazzino si era già reso responsabile di un danneggiamento di due telecamere del sottopasso che collega l'autostazione alla ferrovia, insieme a dei coetanei. Anche allora erano intervenuti i poliziotti della Squadra Volante, Squadra comandata dal dottor Francesco Leo.