Udine, 49enne trovato senza vita in casa

Un uomo di 49 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Udine, nel tardo pomeriggio di ieri. A dare l'allarme è stato il padre che non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Sul posto, dopo l'apertura della porta, che era chiusa dall'interno, è stata fatta la triste scoperta. Si tratta di un decesso per cause naturali, ma l'Autorità Giudiziaria ha disposto il trasferimento del corpo in camera mortuaria, per ulteriori esami e accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine e i militari dell'Arma della Stazione di Udine Est.